Южно-Сахалинск примет всероссийские соревнования по теннису среди юниоров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск с 26 по 31 августа примет всероссийские соревнования по теннису среди юных спортсменов. Около 100 перспективных теннисистов из 15 городов России будут бороться за звание сильнейших в возрастных категориях до 13 и до 17 лет.
Турнир пройдет одновременно на двух площадках: кортах Santa Resort Hotel и в городском парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина. Как сообщает ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, за победу поборются спортсмены из Барнаула, Владивостока, Екатеринбурга, Кемерово, Королева, Магадана, Москвы, Находки, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Сочи, Тулы, Хабаровска, Челябинска и Южно-Сахалинска.
Сахалинскую область на предстоящих соревнованиях представят победители и призеры региональных турниров. В младшей возрастной категории (до 13 лет) за остров выступят чемпионка Первенства Сахалинской области-2024 Мария Гилева, серебряный призер Максим Зазуля и бронзовый медалист Марк Корниенко. Среди старших спортсменов (до 17 лет) в команду вошли обладательница золота Василиса Кочкадаева, серебряный призер Ольга Мельникова и бронзовый медалист Филипп Гребенюков.
Соревнования пройдут в одиночном и смешанном парном разрядах. Торжественная жеребьевка участников состоится 25 августа в 16:30. Вход на все матчи турнира будет свободным для всех желающих.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:26 Сегодня Сахалинская область превысила среднероссийский показатель инфляции
09:03 Сегодня В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
09:43 Сегодня Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 18 пьяных и лишенных прав водителей
10:50 Сегодня Сахалинца будут судить за то, что покинул место аварии, бросив в перевернувшемся авто пассажиров
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
09:49 15 Августа Военные Сахалина отработали борьбу с дронами
10:57 15 Августа Мастер-классы и концертную программу подготовили к "Яблочному спасу" в Южно-Сахалинске
13:24 15 Августа Проезд по участку ул. Физкультурной в Южно-Сахалинске закроют на два дня
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
17:04 22 Июля В Аниве отец пытался спасти тонущего сына и погиб вместе с ним
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 10:50 Сегодня Сахалинца будут судить за то, что покинул место аварии, бросив в перевернувшемся авто пассажиров
- 12:31 Вчера Сахалинский ветеран-орденоносец проходит стажировку в министерстве соцзащиты
- 10:05 20 Августа Сахалинские семьи направили более 71 миллиона рублей маткапитала на образование детей
- 10:32 19 Августа Невельский район готовится к традиционному "Забегу чемпионов"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?