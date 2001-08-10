Южно-Сахалинск примет всероссийские соревнования по теннису среди юниоров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск с 26 по 31 августа примет всероссийские соревнования по теннису среди юных спортсменов. Около 100 перспективных теннисистов из 15 городов России будут бороться за звание сильнейших в возрастных категориях до 13 и до 17 лет.

Турнир пройдет одновременно на двух площадках: кортах Santa Resort Hotel и в городском парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина. Как сообщает ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, за победу поборются спортсмены из Барнаула, Владивостока, Екатеринбурга, Кемерово, Королева, Магадана, Москвы, Находки, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Сочи, Тулы, Хабаровска, Челябинска и Южно-Сахалинска.

Сахалинскую область на предстоящих соревнованиях представят победители и призеры региональных турниров. В младшей возрастной категории (до 13 лет) за остров выступят чемпионка Первенства Сахалинской области-2024 Мария Гилева, серебряный призер Максим Зазуля и бронзовый медалист Марк Корниенко. Среди старших спортсменов (до 17 лет) в команду вошли обладательница золота Василиса Кочкадаева, серебряный призер Ольга Мельникова и бронзовый медалист Филипп Гребенюков.

Соревнования пройдут в одиночном и смешанном парном разрядах. Торжественная жеребьевка участников состоится 25 августа в 16:30. Вход на все матчи турнира будет свободным для всех желающих.