Тихоокеанское
информационное агентство
22 Августа 2025
Сейчас 12:51
80,25|93,50
Житель Стародубского изготовил гашишное масло и попал под суд
11:02, | Новости спорта Сахалина и Курил

Все участники IronSakh на Сахалине получат медали финишера

Все участники IronSakh на Сахалине получат медали финишера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Девятый по счету сахалинский триатлон IronSakh vol.9 состоится 24 августа в селе Охотском Корсаковского района. Соревнования предложат участникам на выбор шесть различных дистанций, включая специальную категорию для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Организаторы подготовили для спортсменов как классические, так и укороченные трассы. Самая протяженная дистанция Half 70.3 включает в себя заплыв на 1,9 км, велогонку на 90 км и полумарафонский забег на 21,1 км. Также доступны олимпийская дистанция, спринт, супер-спринт и смешанная олимпийская эстафета. Каждый, кто успешно преодолеет свою дистанциют, получит медаль финишера.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, выдача стартовых пакетов для зарегистрированных участников продолжается на стадионе "Спартак" по улице Горького, 7. Получить наборы можно сегодня до 18:00 и в субботу, 24 августа, с 10:00 до 13:00.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?