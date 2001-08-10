Все участники IronSakh на Сахалине получат медали финишера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Девятый по счету сахалинский триатлон IronSakh vol.9 состоится 24 августа в селе Охотском Корсаковского района. Соревнования предложат участникам на выбор шесть различных дистанций, включая специальную категорию для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Организаторы подготовили для спортсменов как классические, так и укороченные трассы. Самая протяженная дистанция Half 70.3 включает в себя заплыв на 1,9 км, велогонку на 90 км и полумарафонский забег на 21,1 км. Также доступны олимпийская дистанция, спринт, супер-спринт и смешанная олимпийская эстафета. Каждый, кто успешно преодолеет свою дистанциют, получит медаль финишера.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, выдача стартовых пакетов для зарегистрированных участников продолжается на стадионе "Спартак" по улице Горького, 7. Получить наборы можно сегодня до 18:00 и в субботу, 24 августа, с 10:00 до 13:00.