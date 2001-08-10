Мастер-класс по стик-кёрлингу прошел на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мастер-класс и презентация дисциплины «стик-кёрлинг» от тренеров и игроков сборной России по керлингу на колясках и «стик-кёрлинг» для людей с разными физическими возможностями прошел на льду Учебно-тренировочного центра «Восток». В мероприятии приняло участие более 30 человек, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Сегодня мы пробуем новый для всего мира вид дисциплины «стик-кёрлинг». В него можно играть всем группам населения, все броски выполняются специальным приспособлением - экстендером (или стиком). Играют парами. При этом, один игрок всегда находится на одной стороне площадки, а второй - на другой: один - скип, второй - выполняет броски.

Сыграв энд, они меняются ролями. Таким образом, нужно одновременно хорошо выполнять броски, уметь думать и вести игру, - отметила организатор мероприятия Екатерина Антонова.

Напомним, что 21 августа в 13:30 в конференц-зале Центра водных видов спорта «Волна» пройдут лекция и семинар от тренеров сборной команды России для спортсменов Сахалинской области. С 22 по 24 августа с 11:00 до 13:00 на льду УТЦ «Восток» проведут мастер-классы для спортсменов Сахалинской области от игроков сборной команды России, а также от тренеров и игроков сборной команды России по стик кёрлингу для людей с разными физическими возможностями.