"Сахалинские Акулы" победили в турнире по хоккею в Санкт-Петербурге
С 16 по 19 августа в Санкт-Петербурге прошел ежегодный турнир по хоккею среди молодежных команд памяти Заслуженного мастера спорта Валентина Быстрова.
В турнире приняли участие 4 команды - «Динамо» (Санкт-Петербург), «Динамо-Карелия» (Кондопога), «Амурские Тигры» (Хабаровск) и «Сахалинские Акулы».
Островная команда в первый день турнира обыграла «Амурских Тигров» со счетом 6:5 (Козырев-2, Поляцко, Вахрушев, Горячев, Устинов). На следующий день уступили питерскому «Динамо» - 0:3, а затем одержали победу над «Динамо-Карелия» - 4:3 (Черепанов-2, Поляцко, Устинов).
Две победы на групповом этапе вывели команду Анатолия Степанова в финал соревнования, где предстояло сыграть с «хозяевами» турнира - питерским «Динамо» .
«Сахалинские Акулы» взяли убедительный реванш за поражение двухдневной давности. Голевой дубль на счету Алексея Горячева, еще по шайбе забросили Александр Хмиль и Егор Поляцко. Итоговый счет - 4:1 и Кубок Быстрова отправляется в Южно-Сахалинск.
По итогам турнира лучшим защитником соревнования признан Владислав Быков.
В рамках подготовки к OLIMPBET Чемпионату Молодежной хоккейной лиги у «Сахалинских Акул» запланировано еще два товарищеских матча: 24 августа в Рязани, с местной командой «Рязань-ВДВ», а 29 августа с «Амурскими Тиграми» в подмосковной Малаховке.
