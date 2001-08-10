На Сахалине участники IronSakh получат стартовые пакеты с фирменной атрибутикой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 августа в селе Охотское Корсаковского района пройдет IX открытый региональный триатлон IronSakh. Спортивное мероприятие развернется на территории санатория-профилактория "Лесное озеро", где участников ждут три этапа соревнований и торжественная церемония награждения.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, организаторы подготовили для атлетов специальные стартовые пакеты. Каждый участник получит фирменную футболку, сумку для хранения вещей и шапочку для плавания. Выдавать комплекты будут с 20 по 23 августа на стадионе "Спартак" по адресу: ул. Горького, 7/1а. Зарегистрироваться на соревнования можно до 22 августа на сайте russiarunning.com.

Программа триатлона включает обязательный инструктаж 23 августа во Дворце культуры "Родина" и основные мероприятия в день соревнований. 24 августа в 5:00 от площади Победы отправится организованный транспорт к месту старта. С 7:00 до 8:15 участники начнут проходить дистанции, а в 15:00 состоится церемония награждения победителей. Организаторы напоминают, что для допуска к соревнованиям необходимо предоставить медицинскую справку, оформить страховку от несчастных случаев и использовать велошлем во время велогонки.