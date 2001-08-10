Сахалинский лыжник Александр Баженов завоевал серебро на Кубке России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский спортсмен Александр Баженов стал серебряным призёром третьего этапа Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования прошли на комплексе "Аист" в Нижнем Тагиле, где воспитанник спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта показал отличные результаты.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, в первой попытке Баженов прыгнул на 101 метр в категории HS 85-109 (без снега), что сразу вывело его на вторую позицию. Во второй попытке сахалинский спортсмен преодолел 88 метров.

По сумме двух попыток Александр Баженов набрал 219,4 балла, что принесло ему серебряную медаль престижных всероссийских соревнований. Этот успех стал очередным достижением в карьере перспективного сахалинского спортсмена.