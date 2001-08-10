Невельский район готовится к традиционному

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 сентября в Невельском районе пройдет масштабная спортивная акция - "Забег чемпионов" в рамках всероссийского комплекса ГТО. Участникам предстоит преодолеть маршрут длиной более 1600 метров с подъемом к Поклонному кресту на высоте 142 метра над уровнем моря.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, крест установили в центре города в 2014 году в память о завершении Второй мировой войны. Забег уже стал традиционным для района, и в этом году жители и гости вновь смогут проверить свою физическую подготовку.

Всех участников акции наградят сувенирами с символикой ВФСК ГТО. Мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни и спорта среди населения.