Тихоокеанское
информационное агентство
19 Августа 2025
Сейчас 16:11
80,43|94,09
Сахалинец украл у родителей и пропил почти полмиллиона
16:30, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Автомобильный фестиваль "Импульс" состоялся на территории дронопорта "Пушистый"

Автомобильный фестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Впервые в истории Сахалинской области зрители увидели одновременное проведение двух престижных дисциплин автоспорта: дрифта и тайм-атаки. В фестивале учувствовало 36 автогонщиков.

Победителем квалификации «тайм-атак» стал Игорь Мартынов, а Илья Капыш стал лидером в квалификации «дрифт».

- Несмотря на погоду, мероприятие собрало более 1000 человек. Для зрителей было организовано горячее питание. Финальный блок позволил зрителям лично ощутить адреналин. 50 человек прокатились на дрифт-такси с профессиональными пилотами, -отметила организатор соревнований Александра Дзюба.

Фото: Екатерина Воротыляк

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?