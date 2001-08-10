Сахалин впервые примет международные соревнования по чир спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 20 по 24 августа Южно-Сатинск станет центром чир спорта в России, сначала приняв всероссийские соревнования, а затем - первые в истории региона международные старты. Как рассказали ТИА "Острова" в оргкомитете, заявки на участие уже подали команды из Японии, Китая и Беларуси.

Все мероприятия пройдут в Центре единоборств на проспекте Мира, 70. Организаторы подготовили насыщенную программу: помимо самих соревнований, гостей ждут мастер-классы от ведущих российских и зарубежных специалистов, а также образовательные курсы для тренеров и судей.

За актуальными новостями о предстоящем событии можно следить на официальных страницах фестиваля "Крылья Сахалина" в Telegram. Это первые международные соревнования по чир спорту на острове, которые должны вывести развитие этого направления в регионе на новый уровень.