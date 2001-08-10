Сахалин впервые принимает всероссийские соревнования по паралимпийской выездке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 26 по 29 августа конноспортивный клуб "Золотой мустанг" в селе Троицкое станет площадкой для проведения первых в истории Сахалинской области всероссийских соревнований по конному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Параллельно пройдут открытые региональные состязания в рамках программы Специальной Олимпиады.
Как сообщает ТИА "Острова" в министерстве спорта региона, на соревнования приедут более 36 участников из пяти субъектов Дальнего Востока и Сибири. Сахалинскую область представят 15 спортсменов, включая воспитанников местного клуба, которые впервые попробуют свои силы на всероссийском уровне в дисциплине паралимпийской выездки.
Торжественное открытие турнира запланировано на 10:00 26 августа. В программе - состязания по английской верховой езде, рабочей тропе, выездке и другим дисциплинам. Особый интерес зрителей вызовет произвольная программа КЮР с музыкальным сопровождением. Все мероприятия начнутся в 10:00, вход для болельщиков свободный.
