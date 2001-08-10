Первый бетонный скейтпарк открылся в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр города Сергей Надсадин лично проверил новую площадку, пообщался с местными спортсменами и пообещал дальнейшее развитие уличных видов спорта. Скейтпарк, площадь которого превышает 1400 квадратных метров, уже получил высокие оценки от профессионалов и стал популярным местом тренировок.
Как рассказали ТИА "Острова" в администрации города, объект построен с учетом потребностей райдеров разного уровня. Новичкам здесь комфортно осваивать базовые трюки, а опытные спортсмены могут отрабатывать сложные элементы. "Качество площадки отличное, условия безопасные, и это мотивирует многих вернуться в спорт", - поделился скейтбордист Даниил Ким.
Концепцию объекта разрабатывал мастер спорта России Юрий Чемодуров. По его словам, дизайн парка вдохновлен природой Сахалина - фигуры напоминают морские волны, что делает трассы динамичными и зрелищными. "Эта площадка поможет нашим спортсменам выйти на всероссийский уровень", - отметил Чемодуров.
Его популярность растет даже без официального открытия: московские фристайлеры, которые ежегодно приезжают на сборы, высоко оценили инфраструктуру. "Здесь есть все для отработки трюков, и мы рады, что город развивает такие пространства", - сообщил тренер Артем Розов.
Сергей Надсадин заявил, что муниципальное предприятие "Спортивный город" будет курировать скейт-парк, а в будущем в Южно-Сахалинске появятся и другие современные объекты для экстремальных видов спорта. Кроме того, горожане сами выберут название для новой площадки через голосование.
Скейт-парк - лишь первый этап благоустройства территории у подножия комплекса "Горный воздух". В планах - создание туристического павильона, экотропы и парковки, что сделает район еще более привлекательным для жителей и гостей города.
