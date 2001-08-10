Южно-Сахалинск примет XII Кубок мэра по теннису

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 16 августа по 14 сентября 2025 года в Южно-Сахалинске в двенадцатый раз пройдет Кубок мэра. В этом году на корты выйдут более 300 участников разных возрастов и уровней подготовки, а главным событием станут мастер-классы от легенды российского тенниса Дмитрия Турсунова.

Как сообщает ТИА "Острова" в администрации города, турнир традиционно объединит как начинающих спортсменов, так и профессионалов. Особое внимание организаторы уделят юным теннисистам: с 16 по 31 августа пройдет детский этап соревнований, включающий первенство города среди юниоров и всероссийские соревнования с участием 100 сильнейших молодых игроков страны.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин лично поддержал участников: "Теннис – это искусство, уважение и сила характера. Особенно горжусь нашими юными спортсменами, которые представляют будущее сахалинского тенниса".

Глава города отметил, что мастер-классы Дмитрия Турсунова - уникальная возможность для местных спортсменов поучиться у чемпиона.

Взрослый этап турнира пройдет с 1 по 14 сентября и соберет игроков всех категорий - от дебютантов до ветеранов. Завершится Кубок мэра турниром среди приезжих спортсменов категории ПРО+ любитель.

Дмитрий Турсунов не только проведет обучающие занятия, но и сыграет показательные матчи, а также пообщается с болельщиками во время автограф-сессии.