Сахалинские спортсмены завоевали девять медалей на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены привезли девять медалей с престижных всероссийских соревнований "Гонка Героев" во Владивостоке. Двадцать участников из островного региона успешно преодолели сложную шестикилометровую трассу с 23 экстремальными препятствиями.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта, соревнования проходили на полигоне "Горностай" с живописным видом на побережье. Участникам предстояло преодолеть водные преграды, высокие стены, подземные тоннели и другие сложные испытания, включая финальное семиметровое препятствие "Эверест". Соревнования разделили на несколько категорий: для новичков, любителей и профессионалов.

Среди победителей всероссийских соревнований золото завоевал Юрий Лагун, серебро - Сергей Пыляев и Ксения Нижегородова, бронзу - Александр Артюкевич. В чемпионате "Гонка Героев" лучшие результаты показали Игорь Ощепков (золото в категории PRO), Анастасия Кустова и Михаил Шамсутдинов (серебро), Денис Ким и Сергей Парфирьев (бронза). "Трасса во Владивостоке действительно уникальна - сочетание сложных препятствий и морских пейзажей делает эти соревнования особенными", - отметили организаторы.