Жители Курильского района преодолели препятствия на мультиспринте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Курильском районе прошёл мультиспринт "Атлант побережья" – динамичный забег с препятствиями, собравший десятки участников. Соревнования, приуроченные к Дню физкультурника, проверили силу, выносливость и сплочённость команд, а самым сложным этапом для многих оказалось плавание на сапборде.

Как рассказали ТИА "Острова" в администрации Курильского района, мероприятие состоялось на пляже села Рейдово. Шесть команд и индивидуальные участники преодолевали дистанцию по песку, пробираясь через "паутину", скользкую клеёнку, бревно и участок с "колючей" проволокой. Особой сложностью отличался этап с перемещением тяжелой тракторной шины.

Команды также бежали к морю, преодолевали волны на сапбордах и штурмовали песчаный бархан. "Этап с доской стал решающим – не все смогли справиться с волнами даже при хорошей физической подготовке", – отметили организаторы. Среди юниоров лучшие результаты показали Аминат Балкарова и Артур Винокуров. У мужчин победу одержал Артур Путилин, опередив Тахира Турсунова и Давладзоду Бузурмехова. У женщин первой финишировала Анастасия Тулина, следом – Виктория Елисеева и Алёна Давлятшина. В командном зачёте триумфовал "Бастион", "Рудовцы" заняли второе место, а "Пехота" и "Матросы" разделили третью позицию.

Фото: Алексей Сакунов