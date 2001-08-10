В Южно-Сахалинске прошел первый крупный турнир по пляжной борьбе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В День физкультурника парк имени Гагарина собрал 117 юных спортсменов из шести районов Сахалинской области. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, это первые соревнования такого уровня в регионе.
Участники от 9 до 18 лет боролись в 20 весовых категориях. Организаторы - спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе - наградили всех призеров памятными медалями. "Пляжная борьба динамична и доступна, она входит в программу крупных соревнований", - пояснил директор СШОР Владислав Глухов.
Турнир может стать ежегодным, а уже в 2026 году Сахалин планирует принять Кубок России по этому виду спорта. Как отметили организаторы, такие соревнования помогают популяризировать борьбу среди молодежи и выявлять новых талантливых спортсменов.
