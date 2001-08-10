На сахалинском аэродроме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 августа на территории аэродрома "Пушистый" в Корсаковском городском округе состоится автомобильный фестиваль "Импульс". Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, впервые в истории региона зрители увидят одновременное проведение двух престижных дисциплин автоспорта.

Программа фестиваля включает захватывающие дрифт-заезды, где профессиональные пилоты продемонстрируют мастерство управления автомобилем в контролируемом заносе. Параллельно пройдут соревнования по тайм-атаке - участники будут бороться за лучшее время прохождения трассы в динамичных параллельных заездах.

Завершит мероприятие специальный блок "Дрифт-такси", который позволит всем желающим испытать острые ощущения - прокатиться с профессиональными пилотами. Организаторы подчеркивают, что вход для зрителей будет свободным, а само мероприятие начнется в 11:00. Это первый в истории Сахалинской области фестиваль, объединяющий две популярные дисциплины автоспорта на одной площадке.