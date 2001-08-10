В Южно-Сахалинске наградили активистов за вклад в развитие спорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прошла торжественная церемония награждения людей, которые внесли значительный вклад в развитие спорта и физической культуры. Вице-мэр Дмитрий Хайбриев лично поблагодарил тренеров, врачей, предпринимателей и волонтеров за их работу.
Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии города, среди награжденных оказались специалисты МАУ "Спортивный город", коллективы школ плавания и греко-римской борьбы, а также медики из "Центра скорой медицинской помощи". Особую благодарность выразили волонтерам проекта "СВОя семья" Наталии Кауровой и ее дочери Снежане - они помогают семьям, потерявшим близких в ходе СВО, в том числе через спортивные мероприятия.
"Спортивная жизнь города - это результат труда многих людей: тренеров, врачей, организаторов. Благодаря вам Южно-Сахалинск по праву считается спортивным городом", - подчеркнул Хайбриев. Директор департамента по физкультуре и спорту Алексей Боженко добавил, что без поддержки бизнеса и общественников многие проекты были бы невозможны.
Церемония прошла в рамках празднования Дня физкультурника и объединила более сотни участников. Власти планируют и дальше развивать сотрудничество с волонтерами и коммерческими организациями для популяризации здорового образа жизни.
