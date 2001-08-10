Сахалинцев приглашают испытать силы в триатлоне на Лесном озере

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 августа в селе Охотское Корсаковского района состоится IX открытый региональный триатлон IronSakh. Участникам предложат шесть дистанций разного уровня сложности, включая специальную категорию для лиц с ограниченными возможностями.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, зарегистрироваться можно до 22 августа на сайте russiarunning.com. Соревнования пройдут на территории санатория-профилактория "Лесное озеро" и включат плавание, велогонку и бег. Самые выносливые смогут попробовать силы в Half 70.3 (1,9 км плавания + 90 км на велосипеде + полумарафон), а новички - в супер-спринте (300 м + 8 км + 2 км).

23 августа в 19:00 в ДК "Родина" пройдет обязательный инструктаж для участников. В день соревнований с 5:00 будет работать трансфер от площади Победы. Старты начнутся в 7:00, а награждение победителей запланировано на 15:00. Все финишеры получат памятные медали. Организаторы напоминают о необходимости иметь медицинскую справку, страховку и велошлем.