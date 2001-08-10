Сборная России по фристайлу проводит тренировки в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Национальная команда России по фристайлу начала учебно-тренировочные сборы на горе Парковой в Южно-Сахалинске. 28 спортсменов отрабатывают элементы трёх дисциплин на оборудовании международного уровня в преддверии нового сезона.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, спортсмены тренируются в дисциплинах хафпайп, биг-эйр и слоупстайл. Министр спорта региона Артём Подшивалов лично встретился с командой в Центре водных видов спорта «Волна», где обсудил вопросы подготовки.
«Проведение сборов национальной команды на Сахалине — это признание нашей спортивной инфраструктуры, — отметил Подшивалов. — Уверен, современные объекты и благоприятный климат помогут спортсменам добиться высоких результатов на международных соревнованиях». Министр напомнил об успешном опыте подготовки паралимпийской сборной и теннисистов перед Олимпиадой в Токио.
Тренировки продлятся до 7 августа. Спортсмены используют все возможности современного комплекса на горе Парковой, который соответствует самым строгим международным стандартам.
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