Тихоокеанское
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15:18, | Новости спорта Сахалина и Курил

В Аниве провели первые в области детские соревнования по пляжному регби

В Аниве провели первые в области детские соревнования по пляжному регби

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Аниве впервые прошли соревнования по пляжному регби с участием детских и подростковых команд. Турнир, приуроченный ко Дню физкультурника, собрал как опытных спортсменов, так и юных дебютантов этого вида спорта.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, в младшей возрастной группе победу одержала сборная СОШ №6 из Южно-Сахалинска. Среди подростков лучшими стали воспитанники СШОР по греко-римской борьбе, а в мужском зачете золото завоевал спортивный клуб "Триумф".

"Для нашей секции, созданной всего месяц назад, это значимое событие, - отметил организатор турнира Александр Соколюк. - Дети ранее участвовали только в школьных соревнованиях, а пляжный формат стал для них настоящим дебютом". По его словам, родители активно поддерживали юных спортсменов, создавая особую атмосферу праздника.

Этот турнир стал первым в истории Сахалинской области, где наряду со взрослыми командами выступили детские и подростковые коллективы. Организаторы планируют сделать соревнования ежегодными и расширить географию участников.

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