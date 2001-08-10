Юные пилоты дронов выступили на фестивале "Воздух" в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине открылся фестиваль "Воздух", ставший частью международного форума об устойчивом развитии и климате. На аэродроме Пушистый зрители увидели захватывающие выступления пилотов дронов и познакомились с экологичными летательными технологиями.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, главным событием первого дня стали показательные полёты воспитанников спортивной школы по техническим видам спорта. Юные пилоты продемонстрировали виртуозное управление FPV-дронами, выполняя сложные фигуры пилотажа на скорости до 180 км/ч. "Наш регион - лидер в развитии беспилотной авиации, - отметил директор школы Дмитрий Третьяков. - Для нас важно показать, как технологии сочетаются с экологическим мышлением".
Опытный пилот Дмитрий Дмитрийчук поделился, что начинающим спортсменам сейчас учиться гораздо проще, чем пять лет назад. "Сегодня есть специальные симуляторы и обучающие программы, - рассказал он. - Хотя первые полёты всё равно остаются волнительными - вестибулярный аппарат должен адаптироваться к скорости".
Фестиваль продлится до 2 августа и включает также выставки авиамоделей и полёты аэростатов. Организаторы подготовили насыщенную программу, с которой можно ознакомиться на сайте регионального министерства спорта. Мероприятие призвано показать, как современные технологии могут способствовать решению экологических проблем.
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