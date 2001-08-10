Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Женская волейбольная команда "Сахалин" приступила к предсезонным сборам перед стартом Чемпионата России. В новом сезоне Высшей лиги "А" примет участие рекордное количество команд - 16 коллективов, включая три новичка из Рязани, Челябинска и Читы.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе клуба, основной состав команды сохранил ключевых игроков, включая диагональных Веронику Марескину и Светлану Ерлыкову, а также местных воспитанниц Дарью Туркину и Таисию Дробышеву. Тренерский штаб во главе с Олегом Ляпугиным усилил команду шестью новыми волейболистками, среди которых есть и бывшие игроки "Сахалина".

"Мы обновили половину состава, новые игроки пришли с желанием играть и побеждать, - отметил главный тренер Олег Ляпугин. - Наша цель - войти в тройку призеров чемпионата". Первым серьезным испытанием для команды станет Кубок Сибири и Дальнего Востока в Хабаровске, который пройдет с 2 по 7 сентября. Домашние матчи в Южно-Сахалинске островные волейболистки проведут в конце октября против "Локомотива-2", "Амурских Тигриц" и "Северянки".