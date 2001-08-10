Команда Южно-Сахалинска победила в пейнтбольных соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершились соревнования по пейнтболу в рамках V Спартакиады работников сферы физической культуры и спорта. Команда областного центра заняла первое место, опередив коллективы из Холмска и Невельска.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта, в турнире участвовали три команды, представляющие разные муниципалитеты области. "Невельчане показали достойную игру и заняли второе место, а холмские спортсмены замкнули тройку призеров", - уточнили организаторы.

Ранее в рамках спартакиады прошли состязания по волейболу, плаванию и настольному теннису. Следующими этапами станут соревнования по другим видам спорта, которые продлятся до конца года. Организаторы отмечают, что такие мероприятия помогают поддерживать профессиональное сообщество в хорошей физической форме и укрепляют командный дух.