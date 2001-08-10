Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июля 2025
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08:57, | Новости спорта Сахалина и Курил

"Алмаз" одержал победу над "Сахалинскими Акулами" в серии буллитов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Алмаз" выиграл у "Сахалинских Акул" в драматичном матче на турнире памяти космонавта Беляева. Игра завершилась в серии буллитов, где решающий бросок Максима Шеина принес его команде победу со счетом 3:2.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе хоккейного клуба, "Алмаз" быстро захватил инициативу: Владислав Хомицкий открыл счет на 17-й минуте, а уже через минуту Глеб Шилов удвоил отрыв. Однако "Сахалинские Акулы" не сдались - в третьем периоде Егор Поляцко и Алексей Горячев сравняли счет, переведя игру в овертайм.

Дополнительные пять минут не выявили победителя, и судьбу матча решили буллиты. Здесь точнее оказались хоккеисты "Алмаза", а Максим Шеин принес команде победу. Следующий матч турнира "Алмаз" проведет уже сегодня, 29 июля, против тульского "АКМ-Юниор". Прямую трансляцию можно будет увидеть на сайте и YouTube-канале МХЛ.

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