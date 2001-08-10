Сахалинская женская хоккейная команда начала подготовку к чемпионату России в высшем дивизионе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске состоялась знаковая встреча губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с игроками новой женской хоккейной команды "Сахалин", которая впервые в истории региона выступит в высшем дивизионе чемпионата России. Глава региона лично посетил тренировочный процесс на льду дворца спорта "Кристалл", осмотрел инфраструктуру и поручил решить насущные вопросы, чтобы создать команде максимально комфортные условия.
Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, сборы команды начались 14 июля, и с тех пор хоккеистки ежедневно проходят интенсивную подготовку. В составе - опытные спортсменки, включая призёров молодёжных чемпионатов мира и участниц Олимпийских игр. Среди них - нападающий Оксана Братищева, мастер спорта международного класса, выступавшая на Играх в Пекине-2022. Она отметила, что условия для тренировок организованы на высоком уровне: спортсменкам обеспечили базу, питание, экипировку и медицинское сопровождение, что позволяет сосредоточиться исключительно на подготовке к сезону.
Команда включает как именитых хоккеисток, так и молодых талантов региона. Воспитанница "Кристалла" Софья Выборнова, переехавшая на Сахалин из Ставрополя, проходит отбор на сборах и может войти в основной состав. Защитник Дарья Зубок подчеркнула, что у команды высокие цели: "Мы будем играть за кубок". Хоккеистки также рассказали губернатору о трудностях - капитан команды Ангелина Гончаренко обратилась с просьбой установить кондиционер в тренировочном зале, где в жаркие дни становится душно. Валерий Лимаренко немедленно поручил министерству спорта решить вопрос до конца недели, отметив, что если оборудование есть в наличии, работы нужно начать незамедлительно.
Чемпионат России стартует в сентябре 2025 года и объединит восемь команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Красноярска, Башкортостана и Московской области. "Сахалин" сыграет по три домашних и три выездных матча на первом этапе - на "Кристалле" пройдёт 21 игра с сентября по декабрь. Все матчи будут открыты для зрителей. По итогам регулярного чемпионата определятся участники плей-офф, а финальные игры за медали пройдут в апреле 2026 года. Губернатор пожелал команде удачи, подчеркнув, что создание женской команды высшего уровня - часть стратегии поддержки женщин и развития спорта в регионе.
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