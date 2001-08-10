"Сахалинские Акулы" проведут первый товарищеский матч против "Крыльев Советов"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Хоккейный клуб "Сахалинские Акулы" сегодня проведет первый товарищеский матч в новом сезоне. В подмосковном Красногорске сахалинцы встретятся со столичными "Крыльями Советов" в рамках подготовки к чемпионату Молодежной хоккейной лиги.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе "Сахалинских Акул", эта встреча позволит тренерскому штабу оценить готовность команды к предстоящему сезону. На льду "Старт Арены" игроки опробуют новые тактические схемы и продемонстрируют свою физическую форму перед началом регулярного чемпионата.
Матч начнется в 21:00 по сахалинскому времени. Болельщики смогут увидеть игру в прямой трансляции - ее организуют в официальной группе московского клуба в VK Видео. Обе команды настроены на серьезную борьбу, несмотря на неофициальный статус встречи.
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