На Сахалине в 19-й раз определили победителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

XIX традиционные соревнования по конному спорту на призы губернатора Сахалинской области «Золотая подкова Сахалина» прошли в селе Огоньки Анивского района, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.

Участниками зрелищных заездов стали 29 всадников из Александровска-Сахалинского, Тымовского, Ноглик, Поронайска, Шахтёрска, Анивы, Холмска и Южно-Сахалинска.

- Конный спорт – это особое единение силы, грации и благородства. Сегодня здесь собрались лучшие из лучших в этом непростом виде спорта, чтобы продемонстрировать не только мастерство, но и мужество, а также дух соперничества. Желаю каждому участнику уверенности, гармонии с партнёром и достойных результатов! – напутствовала заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш.

Жокеи и их четвероногие напарники выступали в дерби на дистанциях 1000, 1400, 1800 и 2000 метров, соревнования на мощность прыжка, а также в давно ставших традиционными скачках на пони.

По итогам соревнований на дистанции 1000 метров победителями стали Полина Лихачёва в паре с Фурором. Второе место у Анастасии Мурзиной и Ариэль. На третью степень пьедестала взошла Полина Попова и Камила.

Золото в скачках на 1400 метров взяла Марина Дурова и Эмика. Серебро досталось Веронике Тучковой и Элис. Бронза ушла Александру Белову и Поднебесной.

Самыми быстрыми на дистанции 1800 метров стали Эльвира Мамаева и мерин Максимус.

- Третий год выступаю в паре с Максимусом и из раза в раз показываем результаты всё лучше. Сама я в конный спорт пришла уже 15 лет назад – просто пригласили подруги в конюшню, а дальше затянуло, - рассказала Эльвира Мамаева. – Сам по себе вид спорта тяжёлый. У животного есть своя голова на плечах, поэтому тебе приходится также думать не только за себя, но и о том, как может поступить лошадь. Каждый конь имеет свой характер, поэтому надо подбирать стиль езды, учитывать физические навыки, нрав и многое другое.

Второе место заняли Ангелина Коноваленко и Маэстро. Третьими стали Александр Белов и Крэй Эвт.

Главный приз «Золотой подковы Сахалина» ушёл к Веронике Архаровой и коню Зидану.

- Моё знакомство с конным спортом очень забавное. Когда я была маленькая, дедушка мне обещал купить коня, но так и не купил. Я это запомнила, а когда выросла, то сама купила себе много лошадей, - поделилась эмоциями победительница. – К этому дню мы с Зиданом готовились три года. На дистанции сегодня был очень серьёзный конкурент, с большим уважением к нему относимся, было приятно с ним соревноваться, но всё-таки мы оказались лучше. Сама дорожка была подготовлена на очень высоком уровне, снабдили песком, так что было не страшно несмотря на погодные условия.

Вторыми 2000 метров преодолели Эльвира Мамаева и Мистер Z. Тройку лидеров замкнули Валерия Журавлёва и Калифорния.

В соревнованиях на мощность прыжка победу одержали Ева Ватажникова и Василий. Вторыми стали Яна Ведерникова и Джульетта, третьими Елизавета Волкова и Легенда.

- «Золотая подкова» с каждым годом становится всё лучше и лучше. Спасибо за это губернатору Валерию Лимаренко, региональным министерству спорта и центру спортивной подготовки. Третий год подряд мы проводим эти соревнования в Огоньках, но своё начало в середине 2000-х они брали в Тымовском районе. Поэтому мы приняли решение юбилейную 20-ю «Золотую подкову Сахалина» вновь провести в селе Кировском, - поделилась подробностями главный судья соревнований Ксения Фёдорова.