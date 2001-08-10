Сахалинцев приглашают присоединиться к всероссийскому флэшмобу "Россия, плыви!"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В России стартует масштабная акция #РоссияПлыви, в которой может принять участие любой желающий. Для этого нужно проплыть дистанцию от 50 метров и опубликовать фото или видео с хэштегом до 26 июля 2025 года.
Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, участникам предлагают выбрать любой водоем или бассейн для выполнения задания. Главное условие - запечатлеть момент плавания или сделать снимок на берегу с плавательной атрибутикой, а затем разместить материал в соцсетях ВКонтакте или Телеграм с обязательным хэштегом #РоссияПлыви.
Организаторы определят 50 победителей в трех номинациях: 20 наград получат авторы лучших фото и видео в воде, еще 20 - за лучшие кадры на берегу, и 10 призов предусмотрено для детских работ. Акция направлена на популяризацию плавания и здорового образа жизни среди россиян всех возрастов.
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