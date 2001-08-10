Сахалин примет чемпионат ДФО по экстремальным гонкам с препятствиями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск впервые примет чемпионат Дальневосточного федерального округа по экстремальным гонкам с препятствиями 2 августа 2025 года. Спорткомплекс «Триумф» станет ареной для скоростного преодоления 100-метровой дистанции с 10 сложными испытаниями на силу, ловкость и координацию.

Как сообщает ТИА "Острова" в региональном минспорте, участникам (18+) предстоит преодолеть уникальную трассу, где каждое препятствие проверит их физическую подготовку. "Полоса сочетает элементы паркура, скалолазания и функционального тренинга", — пояснила координатор проекта Анна Максимова. Подать заявку можно на официальном сайте до 30 июля.

Победителями станут спортсмены, показавшие лучшее время прохождения всех этапов без ошибок. Организаторы подготовили для всех финишеров эксклюзивные памятные медали. Зрителей ждут бесплатный вход и динамичное зрелище — старты начнутся в 10:00 утра. "Приглашаем сахалинцев поддержать атлетов и увидеть самые зрелищные моменты борьбы", — добавила Максимова.