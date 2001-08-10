Сахалинцы завоевали четыре медали на парусном Кубке Семь Футов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Юные яхтсмены Сахалинской области добились значительного успеха на межрегиональных соревнованиях «Кубок Семь Футов» во Владивостоке, завоевав четыре медали при участии всего восьми спортсменов. Воспитанники СШОР летних видов спорта имени Э.М. Комнацкого взяли одно золото и три серебра в напряженной борьбе с соперниками из других регионов.
В соревнованиях, прошедших во Владивостоке, состязались около 150 юношей и девушек в возрасте от 9 до 18 лет. Сборная Сахалинской области была представлена восемью спортсменами. Как сообщает ТИА "Острова" в региональном минспорте, уровень конкуренции на воде был очень высоким.
По итогам гонок Амалия Федорова показала лучший результат в своем классе судов «Лазер-радиал», поднявшись на высшую ступень пьедестала. Серебряные награды в различных классах завоевали Анастасия Панкратова (класс «Лазер 4,7»), Дарья Костина и Кирилл Костин (оба – класс «Лазер-радиал»). Эти результаты стали ярким достижением для сахалинской школы парусного спорта.
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