Тихоокеанское
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16:08, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Команда Бурятии победила на Кубке Защитников Отечества на Сахалине

Команда Бурятии победила на Кубке Защитников Отечества на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалист Сахалинской областной библиотеки Людмила Алексеева провела 13 июля автобусную экскурсию для ветеранов СВО – участников турнира «Кубок Защитников Отечества» ДФО от Республики Бурятия. Главная интрига: спортсмены не только погрузились в историю ключевых промышленных объектов острова, но и стали триумфаторами соревнований, взяв первенство в общекомандном зачете.

Как рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ, экскурсанты посетили живописный пляж в Пригородном. Здесь гид подробно ознакомила гостей с географией, природными особенностями и экономическим развитием Сахалина, сделав особый акцент на знаковом достижении – запуске в 2009 году первого в России крупнотоннажного завода по производству СПГ.

На смотровой площадке с панорамным видом на залив Анива и Корсаковский морской торговый порт Людмила Алексеева провела рассказ о перспективной модернизации порта. Она подчеркнула его стратегическое значение: в 2024 году федеральные власти включили объект в транспортный коридор «Северный морской путь».

По завершении программы ветераны выразили сердечную благодарность библиотекарю и организаторам от землячества. Финал истории стал ярким финальным аккордом: команда Республики Бурятия завоевала звание чемпионов турнира «Кубок Защитников Отечества».

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