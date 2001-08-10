Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалист Сахалинской областной библиотеки Людмила Алексеева провела 13 июля автобусную экскурсию для ветеранов СВО – участников турнира «Кубок Защитников Отечества» ДФО от Республики Бурятия. Главная интрига: спортсмены не только погрузились в историю ключевых промышленных объектов острова, но и стали триумфаторами соревнований, взяв первенство в общекомандном зачете.

Как рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ, экскурсанты посетили живописный пляж в Пригородном. Здесь гид подробно ознакомила гостей с географией, природными особенностями и экономическим развитием Сахалина, сделав особый акцент на знаковом достижении – запуске в 2009 году первого в России крупнотоннажного завода по производству СПГ.

На смотровой площадке с панорамным видом на залив Анива и Корсаковский морской торговый порт Людмила Алексеева провела рассказ о перспективной модернизации порта. Она подчеркнула его стратегическое значение: в 2024 году федеральные власти включили объект в транспортный коридор «Северный морской путь».

По завершении программы ветераны выразили сердечную благодарность библиотекарю и организаторам от землячества. Финал истории стал ярким финальным аккордом: команда Республики Бурятия завоевала звание чемпионов турнира «Кубок Защитников Отечества».