Ветераны СВО готовятся к Кубку Защитников Отечества ДФО на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

До старта межрегионального комплексного физкультурного мероприятия «Кубок Защитников Отечества» (Дальневосточный федеральный округ) в Южно-Сахалинске остался один день, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

На Сахалин прибыли команды из всех субъектов Дальнего Востока. В преддверии состязаний спортсмены прошли комиссию по допуску к участию в соревнованиях, спортивно-функциональную классификацию и взвешивание.

Сахалинскую область на предстоящих стартах представят 18 спортсменов и 7 тренеров. Один из участников островной команды – охинец, гвардии старший сержант Александр Березенко.

- Настрой хороший, приехал сюда за победой. Я занял призовые места на областном этапе в настольном теннисе и метании ножей, после чего пригласили в сборную. На соревнованиях буду закрывать эти же дисциплины, - поделился подробностями Александр. – Особой подготовкой к Кубку не занимался, нагрузок вполне хватает – уже 27 лет работаю учителем физкультуры.

Напомним, Кубок Защитников Отечества пройдёт на территории Учебно-тренировочного центра «Восток» и соберёт 220 участников из всех регионов Дальнего Востока.

Спортсмены будут состязаться в настольном теннисе (отдельно – спорт слепых), пауэрлифтинге (отдельно – спорт слепых), стрельбе из лука, пулевой стрельбе, волейболе сидя и спортивном метании ножа. Турнир включает три класса: «сидя на колясках (по правилам ПОДА)», «стоя (по правилам ПОДА)» и «открытый».

Церемония открытия Кубка состоится 11 июля в Центре Единоборств в 17:00. Закрытие пройдёт здесь же 13 июля в 17:00. Вход свободный.