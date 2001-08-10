Более 60 сахалинских фехтовальщиков сразятся за звание лучших

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 июля в Южно-Сахалинске стартуют чемпионат и первенство Сахалинской области по фехтованию на рапирах. Более 60 спортсменов продемонстрируют свое мастерство на дорожках Центра единоборств "Сахалин Арена".

Как рассказали ТИА "Острова" в областном минспорте, турнир обещает стать знаковым событием для островного спорта. Впервые в истории сахалинского фехтования судейскую коллегию возглавят ведущие российские специалисты: председатель коллегии судей Федерации фехтования России, мастер спорта международного класса Алексей Хованский и его заместитель, судья международной категории Раиль Нагимов.

Соревнования начнутся в 9:00, а торжественная церемония открытия запланирована на 12:00. Организаторы подчеркивают, что вход для зрителей свободный, что дает возможность всем желающим насладиться зрелищными поединками.