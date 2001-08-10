Сахалин впервые принимает чемпионат ДФО по серфингу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Впервые в истории Сахалин примет чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по серфингу. Спортивные состязания пройдут 4 июля на пляже села Яблочное в Холмском районе, где около 30 спортсменов из разных регионов Дальнего Востока продемонстрируют свое мастерство.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, среди участников будут бронзовый призер чемпионата России Анна Вяткина с Сахалина и победители региональных первенств. Соревнования разделят на две категории: чемпионат для спортсменов от 14 лет на коротких досках и первенство для молодых серферов 10-19 лет на длинных досках.

"Зрители увидят захватывающее зрелище - рассветный серфинг и соревнования спортсменов на разных типах досок", - отметили организаторы. Особый интерес представляет битва стилей на волнах Охотского моря, которая обещает стать ярким событием летнего спортивного сезона на Сахалине.