Сахалинец завоевал золото в горном забеге по алтайским хребтам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский трейл-бегун Сергей Пыляев одержал победу на международных соревнованиях Altai Ultra-Trail в Горном Алтае. Спортсмен показал лучший результат на сложной 32-километровой дистанции с перепадом высот 1100 метров, преодолев маршрут менее чем за три часа.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, соревнования проходили по живописным Курайскому и Северо-Чуйскому хребтам. В этом году на старт вышли 830 участников из России и Казахстана, но именно Пыляев продемонстрировал выдающийся результат, финишировав с временем 2 часа 57 минут 54 секунды.

"Это значимое достижение не только для Сергея, но и для всего сахалинского спорта, - отметили организаторы. - Дистанция AUT-S считается одной из самых технически сложных в программе соревнований". Победа сахалинского спортсмена особенно ценна, учитывая высокую конкуренцию и сложные горные условия трассы.