Южно-Сахалинск впервые примет Кубок Защитников Отечества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 11 по 13 июля 2025 года Южно-Сахалинск впервые примет межрегиональные соревнования "Кубок Защитников Отечества" для спортсменов Дальнего Востока. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, в турнире примут участие 220 атлетов, включая спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Соревнования пройдут на базе учебно-тренировочного центра "Восток" по шести видам спорта: настольному теннису (включая категорию для слепых), пауэрлифтингу (также с отдельной категорией для слепых), стрельбе из лука, пулевой стрельбе, волейболу сидя и метанию ножа. Участники будут соревноваться в трех классах: "сидя на колясках", "стоя" и "открытый".

Торжественное открытие турнира запланировано на 11 июля в 19:00, закрытие - на 13 июля в то же время. Организаторы подчеркивают, что вход на все мероприятия свободный для всех желающих поддержать спортсменов. Этот турнир станет важным событием в развитии адаптивного спорта на Дальнем Востоке.