Южно-Сахалинск впервые примет Кубок Защитников Отечества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 11 по 13 июля 2025 года Южно-Сахалинск впервые примет межрегиональные соревнования "Кубок Защитников Отечества" для спортсменов Дальнего Востока. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, в турнире примут участие 220 атлетов, включая спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
Соревнования пройдут на базе учебно-тренировочного центра "Восток" по шести видам спорта: настольному теннису (включая категорию для слепых), пауэрлифтингу (также с отдельной категорией для слепых), стрельбе из лука, пулевой стрельбе, волейболу сидя и метанию ножа. Участники будут соревноваться в трех классах: "сидя на колясках", "стоя" и "открытый".
Торжественное открытие турнира запланировано на 11 июля в 19:00, закрытие - на 13 июля в то же время. Организаторы подчеркивают, что вход на все мероприятия свободный для всех желающих поддержать спортсменов. Этот турнир станет важным событием в развитии адаптивного спорта на Дальнем Востоке.
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