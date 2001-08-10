Лыжероллерный Кубок России стартует в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск впервые примет этап Кубка России по лыжероллерам, который пройдет 28-29 июня с участием олимпийского чемпиона Сергея Устюгова и победителя Кубка мира Ивана Жилинского. Мероприятие станет знаковым событием не только для островного региона, но и для всего российского спорта, собрав более 80 спортсменов из 12 регионов страны.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, программа соревнований включает два зрелищных вида гонок. В субботу, 28 июня, на площади Славы пройдет супер-спринт на 200 метров свободным стилем, а в воскресенье спортсменов ждет экстремальный масс-старт в гору протяженностью 4,2 км на трассе горнолыжного комплекса "Горный воздух". "Трасса действительно сложная, старт начинается сразу с подъема, - предупредил Сергей Устюгов. - Выживет сильнейший!"

Трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, присутствующая на соревнованиях, высоко оценила спортивный потенциал Сахалина. "Регион уже доказал свою способность проводить соревнования высшего уровня, такие как "Дети Азии" и Российско-Китайские игры, - отметила президент Федерации лыжных гонок России. - Уверена, что и эти старты пройдут на достойном уровне". Заместитель министра спорта области Светлана Ходюш подчеркнула, что проведение Кубка России соответствует стратегии губернатора по увеличению количества крупных спортивных мероприятий в регионе.

Организаторы приглашают всех сахалинцев поддержать спортсменов и стать свидетелями захватывающих соревнований. В преддверии стартов Сергей Устюгов уже успел пообщаться с юными спортсменами острова, проведя для них автограф-сессию и поделившись профессиональными советами.