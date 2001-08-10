Сахалинка Ольга Аверкина завоевала серебро на чемпионате Беларуси по стрельбе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская спортсменка Ольга Аверкина завоевала серебряную медаль на открытом чемпионате Беларуси по пулевой стрельбе. Воспитанница тренера Геннадия Лаптева из спортивной школы игровых видов спорта показала отличный результат в дисциплине "стрельба из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 метров".
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта, соревнования в Минске собрали более 200 участников из России и Беларуси. Аверкина набрала 459,1 балла, уступив всего 2,5 балла олимпийской участнице из Беларуси Дарье Чуприс. Этот результат позволил сахалинской спортсменке получить путевку на чемпионат Европы.
"Ольга относительно недавно перешла в малокалиберную стрельбу, но уже показывает впечатляющие результаты, - отметила главный тренер сборной России Татьяна Голдобина. - Особенно ценно, что она успешно выступает на выездных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах национальной команды". Ранее Аверкину преимущественно рассматривали как перспективную спортсменку в пневматической стрельбе, но ее успехи в новом виде программы открывают перед ней дополнительные перспективы.
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