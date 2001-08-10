Тихоокеанское
информационное агентство
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19:13, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец стал вторым в гонке с препятствиями "Битва титанов: Шторм"

Сахалинец стал вторым в гонке с препятствиями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Член сборной Сахалинской области по гонкам с препятствиями Сергей Пыляев занял второе место в командном чемпионате на дистанции 11,6 км в экстремальном забеге с препятствиями «Битва титанов: Шторм» в Кемерово. На трассе с испытаниями померились силами 1800 участников.

Забег состоял из несколько дисциплин и дистанций: командный и индивидуальный чемпионат, масс-старты и командные забеги на 3,5, 6,5 и 11,6 км. Трассы проходили по живописному берегу реки Томь и включали в себя более 50 препятствий: искусственные рвы, водные преграды, скалодромы и многое другое.

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