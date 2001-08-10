Сергей Устюгов прибыл на Сахалин для участия в этапе Кубка России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Легендарный российский лыжник, олимпийский чемпион Сергей Устюгов прибыл на Сахалин для участия во II этапе Кубка России по лыжероллерам. Спортсмен и сборная Ханты-Мансийского автономного округа Югра также начали ознакомительные тренировки на местных трассах, готовясь к зимнему чемпионату России.

Устюгов возглавил делегацию региона-Югра, которая прилетела на остров для выступления на престижных соревнованиях в предстоящие выходные. Параллельно команда развернула интенсивные тренировочные сборы для изучения особенностей сахалинских трасс.

Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта, спортсмен подчеркнул стратегическое значение визита: «Это наш первый опыт на Сахалине. Мы адаптируемся к местным условиям, ведь зимой здесь пройдет чемпионат России, и мы намерены участвовать. Приглашаю всех поддержать нас на стартах!».

Визит олимпийского чемпиона усиливает интерес к предстоящему Кубку России и повышает статус Сахалина как центра подготовки к зимнему сезону. Администрация региона отмечает, что проведение сборов сборной Югры с участием Устюгова подтверждает конкурентоспособность островной спортивной инфраструктуры.