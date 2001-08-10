В Южно-Сахалинске завершилась Спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершилась ежегодная Спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья, собравшая более 120 участников из девяти организаций. Финальные соревнования в физкультурно-оздоровительном комплексе "Юниор" включали дартс, наклоны из положения стоя и броски в баскетбольную корзину, став кульминацией недели спортивных мероприятий.
Как рассказали ТИА "Острова" в администрации города, программа Спартакиады охватывала различные дисциплины: плавание, пулевую стрельбу, настольный теннис, бочче, шашки и шахматы. Особой популярностью среди участников пользовалась игра бочче, которую включили в программу в прошлом году. "Спартакиада пользуется огромной популярностью, ее очень любят и каждый год ждут", - отметила Ольга Соколова, начальник отдела развития социальной поддержки.
Представители общественных организаций подчеркивают ценность мероприятия не только для физической активности, но и для социального взаимодействия. "Это возможность встретиться с коллегами из других обществ, с которыми редко видимся", - поделилась Людмила Коваленко из Всероссийского общества слепых. По итогам соревнований победителей наградили грамотами и медалями, а завершилось мероприятие выступлением творческих коллективов областного центра.
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