Тихоокеанское
информационное агентство
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12:32, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинская гимнастка взяла два серебра на международных соревнованиях

Сахалинская гимнастка взяла два серебра на международных соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская гимнастка Кира Яблочникова добилась впечатляющего успеха на международных соревнованиях по художественной гимнастике в образовательном центре "Сириус". Она завоевала две серебряные медали - в дисциплинах с булавами и лентой, продемонстрировав высокий уровень мастерства.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта, престижный турнир собрал сильнейших спортсменок из восьми стран, включая Россию, Беларусь, Армению, Узбекистан и США. Несмотря на жесткую конкуренцию, наша землячка смогла дважды подняться на пьедестал почета.

В общем зачете многоборья гимнастка заняла шестую позицию, что также является достойным результатом для международных соревнований такого уровня. Эти достижения особенно значимы в преддверии новых стартов сезона 2025 года.

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