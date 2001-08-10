Сахалинская гимнастка взяла два серебра на международных соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская гимнастка Кира Яблочникова добилась впечатляющего успеха на международных соревнованиях по художественной гимнастике в образовательном центре "Сириус". Она завоевала две серебряные медали - в дисциплинах с булавами и лентой, продемонстрировав высокий уровень мастерства.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта, престижный турнир собрал сильнейших спортсменок из восьми стран, включая Россию, Беларусь, Армению, Узбекистан и США. Несмотря на жесткую конкуренцию, наша землячка смогла дважды подняться на пьедестал почета.

В общем зачете многоборья гимнастка заняла шестую позицию, что также является достойным результатом для международных соревнований такого уровня. Эти достижения особенно значимы в преддверии новых стартов сезона 2025 года.