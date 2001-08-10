На Сахалине стало на трёх мастеров спорта России больше

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов вручил удостоверения и знаки мастеров спорта Сахалинской области.

Высокого звания удостоены трое островитян. Егор Стрикун выполнил норматив на чемпионате России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (лёгкая атлетика, метание диска). Фёдор Абрамов отмечен на чемпионате России по мас-рестлингу, а Дмитрий Серёгин – на первенстве России по прыжкам на лыжах с трамплина.

- Каждое из этих удостоверений – не только награда, а признание огромной силы воли, таланта и упорства. В каждом из вас – твёрдый характер и преданность своему делу. Лёгкая атлетика среди лиц с ПОДА – это не просто спорт, это результат ежедневного преодоления самого себя. Прыжки на лыжах с трамплина требуют отваги, точности и холодной головы. Мас-рестлинг – борьба, в которой нужны как физическая сила, так и дух. Вы доказали, что достойны носить это звание. От всей души поздравляю. Вы – наша гордость, - отметил Артём Подшивалов.