Тихоокеанское
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18:04, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине стало на трёх мастеров спорта России больше

На Сахалине стало на трёх мастеров спорта России больше

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов вручил удостоверения и знаки мастеров спорта Сахалинской области.

Высокого звания удостоены трое островитян. Егор Стрикун выполнил норматив на чемпионате России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (лёгкая атлетика, метание диска). Фёдор Абрамов отмечен на чемпионате России по мас-рестлингу, а Дмитрий Серёгин – на первенстве России по прыжкам на лыжах с трамплина.

- Каждое из этих удостоверений – не только награда, а признание огромной силы воли, таланта и упорства. В каждом из вас – твёрдый характер и преданность своему делу. Лёгкая атлетика среди лиц с ПОДА – это не просто спорт, это результат ежедневного преодоления самого себя. Прыжки на лыжах с трамплина требуют отваги, точности и холодной головы. Мас-рестлинг – борьба, в которой нужны как физическая сила, так и дух. Вы доказали, что достойны носить это звание. От всей души поздравляю. Вы – наша гордость, - отметил Артём Подшивалов.

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