Сахалинец стал мировым рекордсменом по бёрпи с подтягиванием

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинец Михаил Савинов установил мировой рекорд по бёрпи с подтягиванием. Атлет смог выполнить упражнение 219 раз за 60 минут.

Бёрпи с подтягиванием – это усложненный вариант упражнения бёрпи. Изначально делается приседание, потом планка, отжимание, возврат в присед и затем прыжок вверх с захватом турника для подтягивания.

- Идея установить мировой рекорд у меня появилась в 2023 году. Сегодня мне предстояло выполнить одно из самых комбинированных упражнений. Двигался на энтузиазме и позитиве! Всё получилось даже лучше, чем я планировал. Необходимо было сделать 200 раз за один час, я выполнил 219! За первые три минуты - 40 выполнений, это прям супер! Я рад, что всё получилось! – поделился эмоциями Михаил.

Островитянин также является трехкратным рекордсменом России и мира по кантованию покрышки 205 кг.

Результаты с видеофиксацией рекорда для подтверждения своего достижения Михаил Савинов подал в международную книгу «InterRecord», которая позволяет попасть в список международных и мировых рекордсменов.