Сахалинец стал мировым рекордсменом по бёрпи с подтягиванием
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южносахалинец Михаил Савинов установил мировой рекорд по бёрпи с подтягиванием. Атлет смог выполнить упражнение 219 раз за 60 минут.
Бёрпи с подтягиванием – это усложненный вариант упражнения бёрпи. Изначально делается приседание, потом планка, отжимание, возврат в присед и затем прыжок вверх с захватом турника для подтягивания.
- Идея установить мировой рекорд у меня появилась в 2023 году. Сегодня мне предстояло выполнить одно из самых комбинированных упражнений. Двигался на энтузиазме и позитиве! Всё получилось даже лучше, чем я планировал. Необходимо было сделать 200 раз за один час, я выполнил 219! За первые три минуты - 40 выполнений, это прям супер! Я рад, что всё получилось! – поделился эмоциями Михаил.
Островитянин также является трехкратным рекордсменом России и мира по кантованию покрышки 205 кг.
Результаты с видеофиксацией рекорда для подтверждения своего достижения Михаил Савинов подал в международную книгу «InterRecord», которая позволяет попасть в список международных и мировых рекордсменов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
11:31 16 Июня 1687 жителей Сахалинской области получают от регионального Отделения СФР выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы
09:00 16 Июня Чемпионат России по страйкболу стартовал в Южно-Сахалинске
17:42 16 Июня С заботой о здоровье: администрация города и медицинские учреждения объединяют усилия для проведения диспансеризации
12:51 16 Июня Зеленый, современный, процветающий и передовой: горожане поделились мнениями, каким хотят видеть Южно-Сахалинск
15:30 6 Июня Рекламные ролики, репортажи и кино: при поддержке аэровокзала «Южно-Сахалинск» островной регион прославится на весь Китай
10:35 23 Мая На Сахалине провели праздничный вечер ко Дню славянской письменности
17:12 22 Мая Только 19% жителей Южно-Сахалинска поддерживают введение налога для неработающих
15:12 5 Июня «Планета детства»: сахалинцев приглашают на выставку творческих работ особенных детей
Выбор редакции
- 18:04 Вчера На Сахалине стало на трёх мастеров спорта России больше
- 17:40 Вчера Сахалинец стал мировым рекордсменом по бёрпи с подтягиванием
- 16:43 Вчера Труд во благо других
- 14:47 Вчера В Поронайске продолжают обеспечивать детей-сирот жильем
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?