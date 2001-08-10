Тихоокеанское
информационное агентство
19 Июня 2025
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09:36, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинских спортсменов наградили за успехи в «ИнваАмур 2025»

Сахалинских спортсменов наградили за успехи в «ИнваАмур 2025»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортсменов СахРО «Всероссийское общество Инвалидов» чествовали в Центре водных видов спорта «Волна». Островитяне, завоевавшие 9 медалей на межрегиональном фестивале «ИнваАмур-2025» в Хабаровске, получили благодарственные письма от министерства спорта Сахалинской области.

- Сегодня мы чествуем наших замечательных атлетов, чьи достижения – это яркий пример силы духа и целеустремлённости. Их успех – не случайность, а закономерный результат системной работы по развитию адаптивного спорта в нашем регионе. Каждый из них – настоящий герой, который своим примером показывает, что любые преграды можно преодолеть. Особые слова восхищения хочу адресовать тем, кто, несмотря на все жизненные испытания, продолжает бороться и побеждать. Их мужество, стойкость и вера в собственные силы вдохновляют всех нас. От всей души поздравляю вас с успешным выступлением и желаю дальнейших побед в спорте!  – напутствовала заместитель министра спорта островного региона Светлана Ходюш.

С 6 по 11 июня Ильяс Пак, Кан Вон Чан, Ирина Бородулина, Денис Бубенцов, Александр Нещадым, Татьяна Золотухина, Артём Закиев показали выдающиеся результаты: третье место в командном зачёте по кёрлингу и 8 личных наград в дисциплинах – пауэрлифтинг, настольный теннис, дартс, пулевая стрельба, плавание.

На церемонии также отметили руководителя команды, председателя СахРО "ВОИ" Наталью Суворову и ведущего аналитика отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Сахалинской области Елену Равинскую за вклад в развитие адаптивного спорта региона.

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