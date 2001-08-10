Сахалинские борцы завоевали 3 медали на первенстве России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные спортсмены взяли 2 золотых и 1 бронзовую награды на первенстве России по спорту глухих среди юношей до 16 лет.

Южносахалинец Никита Рыбченков совершил впечатляющий «золотой дубль». Он одержал победу сначала в греко-римской борьбе, а спустя два дня триумфально повторил успех вольной.

— Это достижение не только подтвердило статус Рыбченкова, как члена основной сборной команды России, но и подчеркнуло его высокий уровень подготовки, – отметил тренер Александр Ваулин.

Ещё одним поводом для гордости региона стало выступление Германа Муна, который завоевал бронзовую медаль в греко-римской борьбе. По итогам соревнований он вошёл в дублирующий состав сборной страны, что открывает перед ним перспективы для дальнейшего спортивного роста.