Тихоокеанское
информационное агентство
17 Июня 2025
Сейчас 13:25
78,51|90,94
Южносахалинцам предлагают приобрести свежую рыбу
11:56, | Новости спорта Сахалина и Курил

Более 500 юных сахалинцев преодолели полосу препятствий на состязаниях «Pride Race»

Более 500 юных сахалинцев преодолели полосу препятствий на состязаниях «Pride Race»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На базе лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» в Южно-Сахалинске состоялась летняя детская гонка с препятствиями «Pride Race», объединившая рекордное количество участников и зрителей. В соревнованиях приняли участие 500 детей от 3 до 14 лет, включая воспитанников детского дома «Звёздный» и семей участников СВО при поддержке фонда «Защитники Отечества». Общее количество гостей мероприятия превысило 1200 человек.

          Младшая возрастная группа (3-5 лет) преодолевала дистанцию 500 метров вместе с родителями, демонстрируя первые спортивные навыки. Для детей от 6 до 14 лет организаторы подготовили сложную трассу протяженностью 1000-1500 метров с 15 препятствиями, включающими рукоходы и сетки, силовые переноски грузов, комплексы барьеров и различные преграды.

          В возрастной категории 2017-2019 г.р. (1000 м) золотыми финишерами стали Александр Ким и Анастасия Овчинникова. Среди участников 2014-2016 г.р. (1500 м) золото взяли Леонид Рыжиков (Владивосток) и Алиса Бородина, серебро у Арины Коростылёвой и Марка Шмидта, почётная бронза досталась Дарине Коростылёвой и Михаилу Беспалову.

        В категории 2011-2013 г.р. (1500 м) призовые места распределились следующим образом:

Егор Семёнов и Анна Кустова поднялись на вершину пьедестала, ступенью ниже расположились Иван Семёнов и Альбина Высочина, на третьем месте Артём Фандин и Валерия Овчинникова.

       Спортсменов на финише наградили уникальными медалями финишеров, сертификатами участников и подарками от партнеров. Следующий этап соревнований состоится 14 сентября. Осенняя гонка с препятствиями завершит спортивный сезон и определит лучших по итогам года.

         Для гостей мероприятия работали интерактивные площадки, творческие мастер-классы и аквагрим, а также анимационная программа и полевая кухня от волонтеров центра «Молоды душой». Участие воспитанников детского дома и семей защитников Отечества символизирует объединяющую силу спорта, а рекордная посещаемость демонстрирует рост интереса сахалинцев к здоровому образу жизни.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?