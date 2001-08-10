Более 500 юных сахалинцев преодолели полосу препятствий на состязаниях «Pride Race»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На базе лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» в Южно-Сахалинске состоялась летняя детская гонка с препятствиями «Pride Race», объединившая рекордное количество участников и зрителей. В соревнованиях приняли участие 500 детей от 3 до 14 лет, включая воспитанников детского дома «Звёздный» и семей участников СВО при поддержке фонда «Защитники Отечества». Общее количество гостей мероприятия превысило 1200 человек.

Младшая возрастная группа (3-5 лет) преодолевала дистанцию 500 метров вместе с родителями, демонстрируя первые спортивные навыки. Для детей от 6 до 14 лет организаторы подготовили сложную трассу протяженностью 1000-1500 метров с 15 препятствиями, включающими рукоходы и сетки, силовые переноски грузов, комплексы барьеров и различные преграды.

В возрастной категории 2017-2019 г.р. (1000 м) золотыми финишерами стали Александр Ким и Анастасия Овчинникова. Среди участников 2014-2016 г.р. (1500 м) золото взяли Леонид Рыжиков (Владивосток) и Алиса Бородина, серебро у Арины Коростылёвой и Марка Шмидта, почётная бронза досталась Дарине Коростылёвой и Михаилу Беспалову.

В категории 2011-2013 г.р. (1500 м) призовые места распределились следующим образом:

Егор Семёнов и Анна Кустова поднялись на вершину пьедестала, ступенью ниже расположились Иван Семёнов и Альбина Высочина, на третьем месте Артём Фандин и Валерия Овчинникова.

Спортсменов на финише наградили уникальными медалями финишеров, сертификатами участников и подарками от партнеров. Следующий этап соревнований состоится 14 сентября. Осенняя гонка с препятствиями завершит спортивный сезон и определит лучших по итогам года.

Для гостей мероприятия работали интерактивные площадки, творческие мастер-классы и аквагрим, а также анимационная программа и полевая кухня от волонтеров центра «Молоды душой». Участие воспитанников детского дома и семей защитников Отечества символизирует объединяющую силу спорта, а рекордная посещаемость демонстрирует рост интереса сахалинцев к здоровому образу жизни.