Тихоокеанское
информационное агентство
17 Июня 2025
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09:01, | Новости спорта Сахалина и Курил

Стали известны победители сахалинского этапа «Игр ГТО»

Стали известны победители сахалинского этапа «Игр ГТО»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подведены итоги отборочного этапа IV открытого Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО».

Соревнования прошли на стадионе «Космос» парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина в Южно-Сахалинске и собрали более 150 спортсменов старше 14 лет со всей области.

По результатам испытаний во взрослую сборную команду Сахалинской области включены южносахалинцы Александра Понизович, Евгений Дорохов и Анастасия Кустова, Семён Карасёв из Анивы, Тихон Скотников из Невельска и Екатерина Пуговкина из Корсакова.

В островную команду школьников вошли корсаковцы Ярослав и Серафима Парахины, долинцы Егор и Алина Гречко, а также невельчане Егор Пак и Виктория Ли.

Теперь под руководством тренера Николая Войтеховича спортсмены будут готовиться к полуфиналу и финалу «Игр ГТО», который пройдёт с 3 по 9 сентября во Владивостоке.

Мероприятие организованно в рамках государственной программы «Спорт России».

 

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