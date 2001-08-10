Стали известны победители сахалинского этапа «Игр ГТО»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подведены итоги отборочного этапа IV открытого Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО».

Соревнования прошли на стадионе «Космос» парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина в Южно-Сахалинске и собрали более 150 спортсменов старше 14 лет со всей области.

По результатам испытаний во взрослую сборную команду Сахалинской области включены южносахалинцы Александра Понизович, Евгений Дорохов и Анастасия Кустова, Семён Карасёв из Анивы, Тихон Скотников из Невельска и Екатерина Пуговкина из Корсакова.

В островную команду школьников вошли корсаковцы Ярослав и Серафима Парахины, долинцы Егор и Алина Гречко, а также невельчане Егор Пак и Виктория Ли.

Теперь под руководством тренера Николая Войтеховича спортсмены будут готовиться к полуфиналу и финалу «Игр ГТО», который пройдёт с 3 по 9 сентября во Владивостоке.

Мероприятие организованно в рамках государственной программы «Спорт России».