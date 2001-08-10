Семеро сотрудников мэрии отмечены «золотыми» знаками ГТО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) наградили сотрудников администрации города: семь удостоены «золотых» знаков отличия, один — завоевал «серебро».

Как отметила директор МАУ «Спортивный город» Ксения Харченко, такой результат говорит о большой проделанной участниками работе совместно с инструкторами по спорту.

- На протяжении года представители администрации выполняли все необходимые нормативы и успешно с этим справились. Этот важный показатель должен стать примером для других организаций. Мы стремимся популяризировать здоровый образ жизни и мотивировать людей проверять свои физические возможности. Особенно это актуально для офисных работников, которым необходима дополнительная двигательная активность, - подчеркнула Ксения Харченко.

Так, самые спортивные подразделения мэрии: департамент архитектуры и градостроительства, департамент социальной политики, департамент городского хозяйства, правовой департамент, управление делами администрации города Южно-Сахалинска, муниципальный центр цифровой трансформации.

Всего с начала 2025 года в сдаче нормативов ГТО в городском округе приняли участие более 600 жителей Южно-Сахалинска, половина из них уже выполнили условия для получения знаков отличия.

- Для меня «золотой» значок ГТО — это не только награда, но и стимул развиваться дальше. После сдачи нормативов я начала заниматься плаванием, участвовала в триатлоне. Благодаря поддержке коллег и тренеров мы смогли добиться отличных результатов, - поделилась впечатлениями начальник финансового отдела департамента городского хозяйства Анастасия Горбунова.

Комплекс ГТО продолжает объединять людей разных возрастов, укрепляя здоровье и пропагандируя спорт как неотъемлемую часть жизни. Администрация города приглашает всех желающих присоединиться к движению и проверить свои силы.

В рамках государственной программы «Спорт России», которую запустили с 2025 года, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» получил новый импульс, проект выполняет ключевую роль в формировании здорового образа жизни в стране. В Южно-Сахалинске также отмечается устойчивый рост числа горожан, ведущих активный образ жизни. Развитие спортивной инфраструктуры и популяризация спорта остается приоритетным направлением в работе мэра Сергея Надсадина и администрации города. Поддержка областного правительства и губернатора Валерия Лимаренко позволяет создавать в островной столице все необходимые инфраструктурные условия для массовых занятий физкультурой, сдачи комплекса ГТО и достижения спортивных высот.