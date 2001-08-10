Сахалинские дзюдоисты успешно выступили на всероссийских соревнованиях и чемпионате ДФО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островитяне завоевали 2 медали на Всероссийских соревнованиях «Кубок Пяти морей» на призы Росрыболовства и 7 наград на чемпионате Дальневосточного Федерального округа по дзюдо.

Степан Перфильев и Давид Гордиенко стали лучшими в весовых категориях 35 и 54 кг соответственно на «Кубке Пяти морей» во Владивостоке. Ребята выиграли путевки в финал, который пройдет в Москве.

Чемпионат ДФО по дзюдо прошел в Хабаровске, где померились силами 57 спортсменов из 9 регионов Дальнего Востока. По итогам турнира Доминика Динокова и Евгений Солонский взяли золото в весе 57 кг и 100 кг соответственно. Серебро у Эльдара Хабиева и Максима Батракова (60 и 66 кг). Рустамджон Гуляев (66 кг), Дмитрий Аристов (81 кг) и Павел Бударнов (100 кг) выиграли бронзу.